Koe ontsnapt en loopt A50 op: snelweg bij Beekbergen enige tijd afgesloten

,,De koe heeft in ieder geval een flinke avondwandeling gemaakt.”



Om het dier rust te geven en het te kunnen vangen hebben politie en Rijkswaterstaat een deel van de A50 afgesloten. De hoofdrijbaan is even dichtgezet, verkeer kon verder via de parallelbaan.



Rijkswaterstaat laat op social media weten niet iedere dag met een koe op de snelweg geconfronteerd te worden. In de berichtgeving is bovendien het hoofd van het dier verduisterd. ,,De koe wil onherkenbaar blijven.”