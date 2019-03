Koning Willem-Alexander tussen handwerk en robots tijdens verrassingsbezoek in Harderwijk

In het kader van zijn aandacht voor de Nederlandse maakindustrie was de koning 's morgens, zonder enige ruchtbaarheid vooraf, afgereisd naar Harderwijk. Om half elf werd hij in de Schimmelstraat verwelkomd bij het stoffeerdersbedrijf Joustra, waar hij een rondleiding kreeg en met medewerkers sprak, die 's morgens pas waren geinformeerd. Het bedrijf, met een grotere vestiging in Steenwijk, richt zich in Harderwijk op het (her)stofferen van met name bureaustoelen voor bedrijven, overheden en de zorg. Zes van de zeven medewerkers hier zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Henry Joustra wil de automatisering ‘zoveel mogelijk tegenhouden'. Zorgvuldig herstofferen vereist volgens hem aandacht en handwerk.

Robotisering

Een korte autorit bracht de koning bij AWL-Techniek, met vestigingen in Tsjechië, China en Mexico en de Verenigde Staten, waar alles juist draait om automatisering. De gerobotiseerde lasmachines van AWL worden in de hele wereld gebruikt. In Harderwijk werken 450 mensen. Met de bouw van nieuwe productiehallen is er behoefte aan nog honderden werkkrachten.



De koning sprak hier onder andere met medewerkers over loopbaanontwikkeling en hij nam een kijkje bij het programmeren van industriële robots. Volgens directeur Brand van 't Hof was de koning bijzonder geïnteresseerd in de technologie van de toekomst.



Bekijk hieronder een uitgebreide fotoserie van het bezoek: