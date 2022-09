Koperdiefstal zet pand in Apeldoorn bomvol gas: ‘Levensgevaarlijk’

Verbazing

Wie buiten kwam, werd wel gevraagd niet terug naar binnen te gaan. Bij de buurtbewoners op straat was geen sprake van paniek. ,,Maar het is toch wel best spannend. Eén contactje en de boel kan ontploffen", aldus het echtpaar Buren, dat buiten wachtte tot de boel genormaliseerd was.

Explosiegevaar

De woning stond vol gas. In zo’n situatie is het belangrijk de situatie in stappen weer onder controle te krijgen, legt Richard Kraai uit als officier van dienst. Het grootste risico is er niet op het moment dat de woning bol staat van het gas, maar juist als er weer zuurstof bij komt in het gebouw.



Dan ontstaat er een mengsel waarbij er explosiegevaar is. ,,Stel dat op dat moment net de koelkast aanslaat, dan kan dat een ontstekeningsbron zijn waardoor het mis gaat. Dan kan je hier ook krijgen wat een paar weken geleden in Zutphen gebeurde.’’



Nadat de gastoevoer van de woning was gedicht, is daarom voorzichtig geventileerd: deur open en enkele ramen werden ingetikt. Na enige tijd was daarna de angel uit de situatie en konden bewoners terug en het verkeer weer overal doorrijden.