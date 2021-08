Kraanwagen hijst auto mét inzittenden uit sloot in Nijkerk: ze zaten klem en dreigden te verdrinken

Een man en vrouw die zondagavond met hun auto te water raakten in Nijkerk, hadden geluk dat er een kraanwagen in de buurt was. De bestuurder haalde de wagen mét de inzittenden er nog in snel uit de sloot. Ze zaten opgesloten, het had veel erger kunnen aflopen.