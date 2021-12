Kroeg in holst van de nacht open: ‘En dat gaan we vaker doen’

Chen wist hoe de vlag erbij hing, toen hij zomer vorig jaar zijn kroeg op het Caterplein opende, midden in het Apeldoornse uitgaansgebied. Corona zorgde voor allerlei beperkingen.



Maar dat hij daar zo lang last van zou hebben kon hij niet vermoeden. De beslissing van het kabinet om de horeca te verbieden om na 17.00 geopend te zijn voelde als een nieuwe klap in het gezicht.



Chen wil niet bij de pakken neer gaan zitten en blijft ondernemen. ,,Wij draaien het gewoon om!’’, meldde hij zijn klanten via Facebook, ,,we gaan om 05.00 uur open. We gaan het klokje rond, doe je mee?’’