Kroegbaas Jessica voelt zich bezwaard na donatie van meer dan 6000 euro: ‘Genoeg is genoeg’

,,Toen ze die 6370 euro zag, zei Jessica: ‘Stop er maar mee. Ik voel me bezwaard.‘ Natuurlijk is ze blij. Maar dit hadden we nooit verwacht. De adrenaline giert nog door mijn lijf”, laat zwager Jan Lous weten. Hij kan zelf ook nog amper bevatten wat hij en zijn vrouw Lea bereikt hebben met de collecte voor de kroeg aan de Marktstraat.



,,6370 euro. Binnen 24 uur. Vanochtend was het nog de helft. Dit is niet normaal, hoor.” Zelf de publiciteit zoeken doet Van der Elburg liever niet, laat Lous weten. En dus beantwoordt ze liever ook geen vragen van de Stentor over de succesvolle collecte, die door haar zus Lea werd opgezet. Die laat op haar beurt haar man Jan liever het woord doen.