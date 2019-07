Lamberta de V. vrijgesproken: Geen bewijs dat Apeldoornse (67) haar echtgenoot doodstak

Lamberta de V. (67) uit Apeldoorn is vrijgesproken voor de gewelddadige dood van haar man, Hans Jager. Dat blijkt uit het vonnis van de rechter in Zutphen. Volgens de rechter is er geen wettig en overtuigend bewijs dat De V. haar partner doodstak.

Slachtoffer Hans Jager werd vorig jaar juni omgebracht met een messteek in zijn borst. De man lag in de tuin van zijn huis aan de Deventerstraat. Zijn echtgenote belde de hulpdiensten.



Jager werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later overleed. De politie hield al snel De V. aan als verdachte. Onder meer omdat zij de enige aanwezige in huis was.



Jager en De V. hadden volgens andere familieleden en buren een moeizame relatie. Volgens justitie was er sprake van jarenlang huiselijk geweld, waarbij de man telkens het slachtoffer was. Collega’s zagen hem regelmatig met blauwe plekken op zijn werk verschijnen.



De vrouw heeft altijd ontkend haar man iets aangedaan te hebben. Volgens haar waren er geen ruzies, hooguit discussies. De twee waren 40 jaar samen.

Kritisch

De rechter was vanmiddag kritisch op het politieonderzoek. Zo zou De V. in de gevangenis aan haar zoon hebben opgebiecht dat zij de moord pleegde. Dat zou ze tijdens een stiekem opgenomen gesprek hebben gedaan.



In eerste instantie kon de politie niet horen wat ze zei. Maar later werden de opnames verbeterd en dacht de politie dat ze fluisterde dat ze de moord gepleegd had. De rechter benadrukte dat er geen zekerheid was en stelde bovendien dat er in het dossier niets werd opgenomen over hoe die opnames verbeterd werden en in welke context de vrouw sprak.

Moordwapen

Ook is het moordwapen nooit gevonden. De recherche besloot de messen die in het huis aanwezig waren, niet te onderzoeken op sporen. Waarom niet, is nog een raadsel. De rechter benadrukte dat dit wel had gekund.



Ook de camerabeelden die werden opgevraagd, gaven volgens de rechter geen duidelijkheid. Justitie stelde tijdens de zaak twee weken geleden dat die beelden duidelijk maken dat niemand anders het huis heeft bezocht. Maar volgens de rechter zijn de beelden te onduidelijk.

Dna