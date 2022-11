Lezing Science Café gaat niet door wegens ziekte

HAPS

Vuile Was in De Steenakker

Jaarlijks is in Huistheater De Steenakker, Steenakkerstraat 5 in Haps, een theatervoorstelling uit de eigen stal met artiesten uit de regio te zien. Vrijdag 11 november gaat de toneelvoorstelling Vuile Was in première. Daarna is deze zaterdag 12 november nog te zien en op 19 en 20 november. De regie van Vuile Was is in handen van Bart Vaessen en de styling is van Elles van Loenen. Aanvang 14.30 uur. Tickets 17,50 euro via desteenakker.nl.