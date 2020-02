Lichaam aangetroffen in appartementencomplex in Apeldoorn

Bewoners van het appartementencomplex vertellen dat in de bewuste woning een man leefde die geen contact had met zijn buren. ,,Hij kwam één keer per maand naar buiten, dan ging hij met de scootmobiel naar de Hema.’’



Onderbuurvrouw Anita Mohan was naar eigen zeggen de enige in het gebouw die echt contact met de man had. Hij klopte wel eens bij hem aan voor hulp, bijvoorbeeld bij correspondentie met instanties. Maar zelfs zij weet weinig over hem.



,,Ik heb wel eens gehoord dat hij familie had in Rotterdam; hij zou een zoon of zoons hebben, maar dat weet ik niet zeker. Mij noemde hij nooit bij mijn naam. Dan zei hij ‘hallo mevrouw met de twee hondjes’.’’



De man zou zeer sober leven, of hebben geleefd. ,,Hij had zo ongeveer alleen een stoel en een radio, op een kale vloer.’’



Mohan heeft haar bovenbuurman zo’n twee weken niet meer gezien.