LIVE | Auto rijdt in op stadhuis Harderwijk, ‘alle schijn van bewuste actie’

Buiten het gebouw - waarin ook de bibliotheek is gevestigd, staan kort na het incident tientallen mensen. Over de toedracht is nog niets bekend. Wethouder Jeroen de Jong zegt in een reactie dat het ‘alle schijn heeft van een bewuste actie’



Volgens de politie is er ‘op dit moment’ geen gevaar voor de omgeving. Volg de ontwikkelingen rond het incident via ons liveblog: