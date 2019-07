Ludieke 30-km sticker zaait verwarring op ‘50’- wegen: ‘Krankzinnig als je hieraan meewerkt’

Een auto tuft Epse binnen op de N339. De bestuurder rijdt vijftig, de toegestane snelheid. Pardoes trapt hij op de rem. De bestuurder achter hem, knalt bijna achterop.



De remactie wekt zijn woede. Waarom remt die malloot voor hem ineens zo hard, tot de ‘30 km’ aan toe? De handen gaan woest van het stuur.



De remmende automobilist is de schrijver van dit artikel. Hij dacht dat de ‘kom’ van Epse in een 30-km-zone was veranderd. De borden op de geleideheuvel geven het aan.



Als we de buurt in trekken, vertellen ze aan de Olthoflaan dat buurtbewoners de 30-stickers op de borden plakten. Reden: hoop dat automobilisten zachter rijden.