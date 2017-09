Lukt het de politie binnen 15 minuten bij je te zijn als je 112 belt?

ARNHEM - Het lukt de politie in de meeste gemeenten niet om in 90 procent van de spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse te komen. Dat blijkt uit de nieuwste halfjaarcijfers die de organisatie vandaag zelf naar buiten bracht. Gemiddeld genomen is de politie in onze regio in 82 procent van de gevallen op tijd, 3 procent onder het landelijk gemiddelde.