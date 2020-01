Maarten van der Weijden staakt wereldrecordpoging na ruim 18 uur

Na herhaaldelijk overleg en meerdere peptalks heeft de zwemmer samen met zijn team besloten om te stoppen. Nadat zijn honderdmetertijd bleef oplopen en Maarten het zwaarder kreeg, was het record niet meer haalbaar.

Iets na 13.35 uur klom de Waspikse zwemmer uit het water. Hij gaf zijn vrouw een kus en haalde zijn schouders op. De zichtbaar balende Van der Weijden is daarna op een stoel aan de rand van het zwembad gaan zitten. Zijn teamgenoten hebben een handdoek om hem heen gelegd en applaudiceerden toen de zwemmer de hal verliet.

Derde keer

Het is niet de eerste keer dat Van der Weijden een gooi naar het wereldrecord doet. De eerste keer, in 2017, haalde hij het ook nét niet. Bij zijn tweede poging haalde hij het ruim met 102.8 kilometer, maar werd zijn poging afgekeurd door het Guinness World Records. De geluidsopname was ongeldig. Driemaal bleek dit keer niet scheepsrecht.