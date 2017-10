Man (20) verdacht van neersteken 70-jarige, politie trekt wapen bij aanhouding

ZALTBOMMEL /ROSSUM – In een bedrijfspand aan de Doornepol in Zaltbommel is woensdagochtend een 70-jarige man uit Den Bosch neergestoken. Hij raakte gewond aan zijn hals en is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, een 20-jarige man uit Rossum, is opgepakt.