Man (30) overlijdt bij ernstig ongeluk, duikteam ingezet

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur. Remsporen laten zien dat de bestuurder heeft geprobeerd te remmen, maar dat daarna een aanrijding met een boom volgde.



Het motorblok lag na de ongeluk buiten het voertuig. Er werd een duikploeg opgeroepen om te zoeken naar mogelijk andere gewonden in het nabijgelegen water. Volgens de politie is inmiddels gebleken dat het slachtoffer de enige inzittende was.