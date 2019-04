Man die met auto op stadhuis knalde heeft ‘persoonlijke problemen’

Ontruiming

Man meldt zichzelf

Mede dankzij foto’s van getuigen wist de politie al snel wie de bestuurder was. Nog voordat de politie de man kon lokaliseren, werd er gebeld door een familielid van de man. De man bleek bij een familielid in Harderwijk te zijn en wilde zichzelf melden bij de politie. Agenten konden hem bij de woning aanhouden. De man verbleef sinds kort bij familie in Harderwijk.

‘Gelukkig geen slachtoffers’

Burgemeester Harm-Jan van Schaik is blij dat er zo snel een verdachte kon worden aangehouden, laat hij in de verklaring weten.



,,Ik ben opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen, en dat het erop lijkt dat de verdachte er niet op uit was om slachtoffers te maken. De schrik zat er natuurlijk flink in bij de mensen die in en rond het stadhuis waren. Ik heb veel waardering voor het optreden van de politie en onze eigen boa’s en bedrijfshulpverleners. Er is heel adequaat opgetreden. Gelukkig is de schade aan het Huis van de Stad beperkt gebleven.”