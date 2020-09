Man die pornoplaatjes naar stiefdochter (15) stuurde: ‘Het was alleen maar grappig bedoeld’

,,Ik zat bij mijn zoon toen ze liet weten dat ze haar telefoon bijna vol had. Toen heb ik een paar appjes met een aantal pornografische afbeeldingen gestuurd. Die had ik van een collega gekregen. Om zo het geheugen van haar telefoon vol te bombarderen, als plagerijtje’’, verklaarde de 54-jarige Apeldoorner.



Terwijl hij woensdag voor de rechtbank stond had hij nog steeds een dubbel gevoel bij de rechtszaak. ,,Ik had helemaal geen kwaad in de zin. Misschien was het allemaal niet zo handig. Ook wist ik toen niet dat zoiets onder de 16 verboden was’’, zegt de man.