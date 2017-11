Man uit Herwijnen (32) komt om bij ongeval op A16

Het gebeurde in de rijrichting Rotterdam ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. De weg was tot ver na het middaguur afgesloten. Door het ongeluk ontstond er een chaos op de weg. De anwb adviseerde om de reis uit te stellen en thuis te wachten tot de files voorbij zijn. Op het hoogtepunt stond het verkeer over ruim 25 kilometer vast. Het verkeer aan de zuidkant van Rotterdam inmiddels compleet is vastgelopen, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID). ,,Dat betekent minimaal een uur extra reistijd."