Vuurwapengevaarlijke Marktplaats-berover aangehouden in Apeldoorn

APELDOORN - Een 21-jarige vuurwapengevaarlijke man uit Huizen is maandagavond opgepakt in Apeldoorn. Hij zou twee pogingen tot beroving op zijn naam hebben staan in Vlaardingen en Hendrik-Ido-Ambacht.

Slachtoffers in de twee plaatsen in Zuid-Holland werden vorige week bedreigd met een pistool nadat ze via Marktplaats een afspraak hadden gemaakt voor de verkoop van een telefoon. De politie startte een onderzoek en dat leidde naar een verdachte in Apeldoorn.

Een observatie in burgerkleding volgde door de politie. De vuurwapengevaarlijke man liet zich in de deuropening zien, maar ging vervolgens terug naar binnen.

Misverstand

In de woning waren meerdere mensen aanwezig en een inval was om die reden geen voor de hand liggende optie om de man aan te houden. De politie besloot te wachten totdat de man naar buiten zou komen. Aan het einde van de middag werd het wachten beloond. Een man kwam naar buiten en werd overmeesterd. In de politieauto kwamen de agenten er alleen achter dat ze de verkeerde persoon hadden aangehouden. Ze hadden een 17-jarige jongen in de boeien geslagen die bij de overmeestering een hersenschudding overhield.