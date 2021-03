Medewerker van verpakkingsbedrijf raakt bekneld onder rol van 300 kilo: ‘Bleke koppies hier’

De medewerker was bezig met de reparatie aan een papiermachine toen het misging. Hoe de zware papieren rol op hem terecht kon komen, kan commercieel directeur Willem ten Hove van ITS nog niet inschatten. ,,Collega's hebben de rol van 'm af weten te halen. Maar hoe dit kon gebeuren, zijn we nog aan het onderzoeken.”

,,Een aantal mensen lopen hier met bleke koppies rond, ja”, verklaart Ten Hove gevraagd naar de situatie bij het bedrijf. ,,We zitten nu met elkaar om erover te spreken met de politie erbij, ook de arbeidsinspectie komt. De collega's die erbij betrokken waren, hebben veel moeite met het incident. De ambulance was er gelukkig wel heel snel en er is adequaat gehandeld.”



Over de toestand van het slachtoffer wil Ten Hove kwijt dat hij aanspreekbaar was.



De medewerker is even na 12.00 uur met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een arts van de traumaheli is met het slachtoffer mee. Dat er vier brandweerauto's, vijf politiewagens en twee ambulances ter plaatse waren, zorgde voor veel bekijks van personeel van omliggende bedrijven.