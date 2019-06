‘Meer geld voor terugbrengen veestapel is mooi, maar de varkensboer verdient ook waardering’

De brancheorganisatie is blij met het extra geld. Dat komt bovenop de 120 miljoen euro die eerder al was toegezegd door landbouwminister Carola Schouten om varkenshouders die dat willen te kunnen laten stoppen.

,,We hebben met de overheid afspraken gemaakt over verdere verduurzaming en daarbij gaan sanering, innovatie en structuurverbetering hand in hand’’, zegt Linda Janssen uit Erlecom, voorzitter van varkenshouderijorganisatie POV.