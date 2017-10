In Gelderland 1,3 miljoen euro boetes voor gebruik mobiel in auto

In de provincie Gelderland is in 2016 aan weggebruikers 1,3 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor het al rijdend gebruiken van de mobiele telefoon. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) door LocalFocus. In Overijssel ging het om een bedrag van 590.000 euro en Flevoland konden automobilisten 325.000 euro aftikken.

Bestuurders werden vorig jaar bijna zestigduizend keer beboet voor het vasthouden van een mobieltje tijdens het rijden. Dat zijn 43 boetes per honderd kilometer weg in Nederland, blijkt uit de analyse. In totaal moesten de bestuurders daarvoor ruim 13,5 miljoen euro aan boetes afrekenen.

CAO-acties

Het aantal boetes steeg daarmee in een jaar tijd met bijna tachtig procent. 2015 liet dan ook een flinke dip zien in het aantal uitgedeelde boetes voor handheld bellen. Ter vergelijking: in 2014 werden juist ruim 7,5 duizend boetes meer opgelegd dan vorig jaar. Sowieso was het aantal geconstateerde verkeersovertredingen in 2015 lager. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid kwam dat voor een belangrijk deel door de cao-acties van de politiebonden. Het CJIB wijst dit desgevraagd ook aan als oorzaak voor het lage aantal boetes voor handheld bellen in 2015.

Drukke wegen

Logischerwijs werden de meeste boetes uitgedeeld in de provincies Zuid-Holland (ruim 17 duizend), Noord-Holland (ruim elfduizend), Noord-Brabant (bijna achtduizend) en Utrecht (bijna zesduizend). De wegen zijn hier relatief druk. Sinds 2014 stijgt het aantal verkeersdoden, blijkt uit CBS-cijfers, en ook het aantal ernstig verkeersgewonden neemt toe. Veilig Verkeer Nederland noemt het aannemelijk dat dit 'het trieste resultaat' is van smartphonegebruik in het verkeer. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is iets voorzichtiger: volgens het onderzoeksinstituut is er te weinig gedegen onderzoek gedaan om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen.

Ook in houder

Afgelopen zomer oordeelde de rechtbank Leeuwarden dat een automobilist die iets typt op zijn telefoon in een handsfree houder net zo afgeleid van het verkeer is als een bestuurder die het apparaat in zijn handen heeft. Daarom is ook het bedienen van een telefoon in een houder strafbaar, zo oordeelde de rechter. Tot dan toe werd alleen het daadwerkelijk vasthouden van de telefoon als overtreding gezien.