Militair gewond door harde val na parachutesprong bij vliegveld Teuge

,,Door de klap raakte zijn heup uit de kom’’, vertelt Kraszewski. ,,Verder liep hij wat kneuzingen op aan zijn benen.’’ Het slachtoffer werd uiteindelijk per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Dat had echter weinig met de ernst van zijn verwondingen te maken. ,,De ambulance kwam vast te zitten in de modder, dus dat werkte niet.’’

Overigens was de ongelukkige militair volgens Kraszewski niet hetgeen dat de meeste paniek veroorzaakte rondom Teuge. Er was namelijk nóg een militair die problemen had bij zijn sprong. Bij hem ging de hoofdparachute niet open, waardoor hij gebruik moest maken van zijn noodparachute. ,,Er kwam dus ineens een hoofdparachute naar beneden waar niemand aan zat. Dat zorgde voor wat bezorgde telefoontjes uit de omgeving.’’