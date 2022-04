Minima moeten 800 euro terugbetalen: ‘Enorme blunder van de gemeente’

Wat er precies fout is gegaan, is nog onduidelijk. ,,Maar het lijkt erop dat álle minima de tegemoetkoming voor de energiekosten hebben ontvangen, zonder onderscheid te maken’’, vertelt PvdA-leider Bos.



,,Dat had niet dus gemoeten. De eenmalige compensatie was alleen bestemd voor hoofdbewoners.’’



De PvdA werd deze week benaderd door een vrouw die vertelde dat haar zoon de 800 euro tegemoetkoming had ontvangen. ,,Dat terwijl hij niet de hoofdbewoner is en dus geen energiekosten betaalt’’, zegt Bos. ,,De zoon was zich van geen kwaad bewust. Wat logisch is, want hij had een brief gekregen waarin stond dat hij er recht op had. Totdat hij plots werd gebeld met de mededeling dat hij het geld terug moet geven.’’