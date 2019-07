Moeder voor 10.000 euro opgelicht door ‘zoon’ via WhatsApp

Een nietsvermoedende moeder uit Steenwijk is voor 10.000 euro opgelicht via WhatsApp. Ze dacht het geld over te maken naar haar zoon. Twee verdachten uit Apeldoorn zijn aangehouden.

De vrouw ontving een appje van haar zoon waarin stond dat hij dit geld nodig had voor openstaande rekeningen die spoed hadden.



Alleen kwam het WhatsApp bericht niet van haar zoon, maar van internetcriminelen. De politie heeft hiervoor nu twee verdachten uit Apeldoorn aangehouden.

Buit

Het cybercrimeteam van politie Midden-Nederland in Apeldoorn hield woensdag 26 juni een 65-jarige man aan. De tweede verdachte, een 29-jarige vrouw uit Apeldoorn, werd vandaag aangehouden.



Het tweetal werd herkend toen ze de buit uit de pinautomaat haalden. Het politieonderzoek gaat door.

Volledig scherm Whatsapp-fraude: Iemand doet zich voor als vriend of familielid en vraagt om iets voor te schieten. © JK

WhatsApp fraude

De politie waarschuwt steeds vaker voor WhatsApp fraude.. maar hoe werkt het eigenlijk?

-Het slachtoffer krijgt een appje waarin een bekend om geld vraagt. Het gaat om een dringend verzoek. ‘Uw zoon bijvoorbeeld zegt dat hij op vakantie is al zijn papieren, telefoon en geld kwijt is. Daarom appt hij nu vanaf een ander nummer. Of je zo snel mogelijk geld wil overmaken. Of een vriend heeft inlogproblemen met zijn bank, maar hij moet nú de aannemer betalen. Of jij wilt helpen..’

-Zo’n verzoek kan er heel echt uitzien. De internetcrimineel kan allemaal informatie verzamelen, bijvoorbeeld via social media, en zich daarom geloofwaardig voordoen als zoon, vriend of andere bekende.

-Na het meewerken aan het eerste betaalverzoek, volgt vaak nog een tweede verzoek.

-Achteraf blijkt dat het account nep was, of gehackt. En degene naar wie het slachtoffer zogenaamd het geld heeft overgemaakt, is zich van geen kwaad bewust.

Tips

De politie geeft ook nog tips, om dit soort fraude te voorkomen: verifieer aan wie het geld wordt overgemaakt. Spreek degene die contact opneemt via WhatsApp altijd persoonlijk aan en spreek ook daadwerkelijk met deze persoon.



Reageer niet op WhtasApp, ook soortgelijke verzoeken per sms of e-mail zijn vaak vals. En maak tot slot nooit zomaar geld over.

Beschermen