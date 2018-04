Molukse motorrijders in colonne naar Apeldoorn

Een stoet van tussen de 700 en 900 motorrijders, onder wie veel leden van motorclub Satudarah, rijdt aan het begin van de middag in colonne van Moordrecht naar Apeldoorn. In die stad wordt dan stilgestaan bij de officiële proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken (Republik Maluku Selatan, RMS) in 1950.