De politie ontving meerdere meldingen over een groep die winkels ingingen zonder een mondkapje te dragen. Winkelpersoneel sprak de personen aan, maar er werd geen gehoor gegeven aan de oproep om een mondkapje te dragen. De groep vertrok nadat bekend werd dat de politie was ingeschakeld.



Handhavers zagen niet veel later de groep. De politie was inmiddels ook al gearriveerd en ging in gesprek met het zestal. Aangezien er sprake was van groepsvorming wilde de politie de identiteit van het zestal controleren.



Bij de controle werd de sfeer onvriendelijk. Het zestal, vier volwassenen en twee minderjarigen, wilde niet meewerken aan de identiteitscontrole. De groep werd na meerdere waarschuwingen uiteindelijk aangehouden.