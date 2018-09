Mooie beelden: parachutespringers verbreken in Teuge Europees record, met 30-man in een ruit

Op spectaculaire beelden is te zien hoe de dertig waaghalzen achter elkaar uit het vliegtuig springen om vervolgens in de lucht bij elkaar te komen en een ruit te vormen. Het lijkt haast eenvoudig door het gemak waarmee de bijzondere sprong wordt uitgevoerd.

Maar volgens Henk Lunshof van de ECF vergt het breken van zo'n record wel een zekere stressbestendigheid en ervaring. ,,Je springt vanaf een bepaalde hoogte, in dit geval 13.000 voet. Dan moet je binnen een bepaalde tijd in formatie zijn. Anders kom je onder de veilige hoogte uit.'' Met het tikken der tijd tikken ook de meters weg. Lunshof: ,,Enige stressbestendigheid is wel vereist.''