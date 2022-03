Mooiste ooi van Nederland doodgebeten: ‘De overheid moet optreden, ik ga mijn schapen niet fokken voor de wolf’

Dna-onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk een wolf is geweest. Robert Bos fokt al jaren Blauwe Texelaars, ooien met een stamboek. Zijn mooiste ooi is zes jaar oud geworden en was al verschillende keren reservekampioen geweest, tot ze in 2019 nationaal kampioen werd.



,,Dit incident heeft ervoor gezorgd dat de fokkerij die er jarenlang aan vooraf is gegaan in één klap weg is”, baalt Bos. De kleindochter van de ooi is ook doodgebeten. Nu is Bos twee dieren kwijt uit dezelfde bloedlijn. ,,Het zure ervan is dat de fokkerij niet in een jaar hersteld is, dat kost veel tijd.”