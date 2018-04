Motorbegeleider (72) uit Didam verongelukt bij Ronde van Gelderland

BEEKBERGEN - Een 72-jarige motorbegeleider uit Didam is vanmiddag bij de Ronde van Gelderland om te leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak is de man verongelukt. Het ongeluk gebeurde op de Loenenseweg in Beekbergen. Dat meldt de politie zondagmiddag.