Motorbegeleider (72) uit Didam verongelukt onderweg naar Ronde van Gelderland

BEEKBERGEN - Een 72-jarige motorbegeleider uit Didam is vanmiddag toen hij onderweg was naar de Ronde van Gelderland om het leven gekomen in Beekbergen. Door nog onbekende oorzaak is de man verongelukt.