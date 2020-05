Motorrijder (22) rijdt 100 kilometer te hard bij ‘levensgevaarlijke’ achtervolging

Bijna ongelukken

Hij sloeg op de vlucht en veroorzaakte tijdens zijn rit meerdere ‘bijna-ongelukken’, aldus de politie. De bestuurder reed onder meer 180 kilometer per uur op een weg waar slechts 80 is toegestaan.



‘Een levensgevaarlijke achtervolging en één van de achtervolgingen die mij bij zal blijven’, omschrijft één van de betrokken agenten het incident.



In de wijk Zuidbroek kwam de achtervolging tot een einde nadat de bestuurder was klemgereden. Na zijn arrestatie moest hij mee naar het bureau, maar niet voordat hij zijn rijbewijs had ingeleverd. Ook zijn motor werd in beslag genomen.