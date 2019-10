Na wethouder Steinweg stappen ook andere wethouders Brummen op

De VVD’er heeft dat zojuist meegedeeld in de raadsvergadering.



Steinweg: ,,De samenleving reageert verbaasd over hoe de winnaar van de verkiezingen opzij wordt gezet. Hoe dan ook: ik moet weg. Het is ongelooflijk wrang, zo voelt het voor mij. Ik laat me niet wegzetten. Daarom heb ik net de burgemeester schriftelijk laten weten te stoppen als wethouder.’’



De huidige coalitie VVD, CDA, PvdA en Lokaal Belang geniet onvoldoende vertrouwen in de gemeenteraad. Intussen voeren de PvdA, CDA, D66 en GroenLinks gesprekken voor een nieuw college. De VVD is onthutst over de manier waarop de partij aan de kant is gezet.