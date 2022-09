Natalie onderscheiden voor heldendaad op de A12: ‘Word er stil en verlegen van’

Het is juli vorig jaar als Natalie Lentink uit Apeldoorn met haar dochter, haar vriend en zijn dochter onderweg is voor een weekendje Scheveningen. Op de A12 richting Den Haag ziet het gezin een auto over de weg slingeren. Wanneer Natalie naast de slingerende Volvo gaat rijden zien ze al snel dat het niet goed zit.

Het lijkt wel of hij geel ziet Wilco, de vriend van Natalie

,,Het lijkt wel of hij geel ziet, zei Wilco, mijn vriend. Vanaf dat moment ging alles in een split second. Ik moest wat doen dacht ik, want die auto gaat niet uit zichzelf stoppen”, vertelt Natalie.



De Volvo rijdt op dat moment al akelig dicht langs de betonnen vangrail, maar sensoren houden de auto nog op de rijbaan. ,,Je gaat heel snel nadenken, je hebt ook je eigen gezin in de auto zitten en wilt geen ongeluk veroorzaken.



Ik ben naast de auto gaan rijden die op dat moment zo’n vijftig kilometer per uur reed en heb onze eigen auto er rechts voorgezet om deze te stoppen. Wilco riep nog, wat doe je nou!, maar ik zag geen andere mogelijkheid.



Ik ben uit de auto gestapt, maar omdat er nog wel wat vaart in de Volvo zat, en de deur op slot zat, lukte het me niet direct om deze te openen. Nadat een andere automobilist de auto aan de voorkant wist te stoppen gingen de deuren van het slot.



Ik ben verpleger en heb dus een bhv-cursus gedaan. Ik heb direct gekeken of ik misschien moest reanimeren, maar de bestuurder kwam al weer snel bij.

De auto van Martin nadat deze door Natalie tot stoppen is gebracht.

Domme pech

Die bestuurder is de 65-jarige Martin van Dijk, die onwel was geworden. ,,Het is gewoon domme pech geweest, een signaal van mijn lichaam. Ik sport veel dus aan m’n hart heeft het niet gelegen, maar ik werkte meer dan vijf dagen in de week. Dat is me op dat moment even te veel geworden.”



Martin is Natalie eeuwig dankbaar want wie weet hoe het anders was afgelopen. Om iets terug te doen heeft hij haar voorgedragen bij het Carnegie Heldenfonds, een stichting die als doel heeft heldenmoed te bevorderen.

Je hebt mensen die gaan staan filmen en alleen maar denken, leuk voor Instagram Martin van Dijk

,,Ik ben achttien jaar beroepsmilitair geweest en wist daardoor van het bestaan van dit fonds. Ik heb best wat mee mogen maken in die tijd maar dit is voor mij net zo goed een heldendaad. Je hebt mensen die gaan staan filmen en alleen maar denken, leuk voor Instagram, maar je zou ook kunnen reageren zoals Natalie.”

Ook de auto van Natalie en haar gezin had flinke schade.

Best bijzonder

Donderdag ontving Natalie uit handen van burgemeester Ton Heerts in aanwezigheid van Martin de bronzen draagmedaille. Ze moet best een ‘beetje blozen’ van al deze positieve aandacht.



,,Ik vind mijn daad niet meer dan normaal, ik ben heel erg van het omkijken naar elkaar en zou het fijn vinden als mensen mij ook te hulp schieten in zo’n situatie. Maar als je het erover hebt, en zeker op zo’n speciale dag besef je wel dat het bijzonder is.’’



,,De burgemeester vertelde mij dat deze onderscheiding niet meer dan veertig keer per jaar wordt uitgereikt en dan ook trots is op zijn inwoner. Mijn dochter is net naar school dus ik ga eens op zoek naar een mooi plekje aan de muur voor de onderscheiding.”

Het Carnegie Heldenfonds hanteert een aantal strikte voorwaarden om in aanmerking te komen voor een onderscheiding - Gevaar voor eigen leven of lijf en goed hebben geholpen bij een actie - De daad mag niet langer dan tien jaar geleden hebben plaatsgevonden - De held moet op het moment van de redding ouder zijn dan 18 jaar - De held mag de redding niet verrichten tijdens werk als professioneel hulpverlener

De bronzen draagmedaille die een mooi plekje aan de muur krijgt.