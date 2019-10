Net bevallen herdershond Daantje ‘pleegmoeder’ vijf gedumpte kittens

De vijf kittens werden vorige week door de dierenambulance bij het dierenasiel binnengebracht. ,,Ze zijn 's avonds in de buurt van Apeldoorn langs de weg gevonden, in de leeftijd van één tot tien dagen oud’’, vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming Nederland.



,,Als ze niet waren gevonden, was de overlevingskans nul. In totaal zijn er in een week tijd 17 jonge kittens in het asiel binnengekomen.’’