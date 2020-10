Nieuws gemist? Aangifte Rob Jetten na bezoek boeren | Artsen: ‘Windmolens gevaarlijk voor gezondheid’

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is het belangrijkste nieuws van woensdag 28 oktober:

HUISBEZOEK VAN BOEREN | D66-voorman Rob Jetten kan het onverwachte bezoek dat hij gisterenavond kreeg thuis in Ubbergen kreeg van vijf boeren van Farmers Defence Force niet zo waarderen. Hij gaat aangifte doen. Jetten is positief getest op corona en de boeren brachten hem een voedselpakket. Ludiek bedoeld misschien, maar ,,actiegroepen moeten politici niet thuis opzoeken’’, vindt Jetten

POES DOODGESCHOTEN | Een kogeltje uit een luchtbuks doorboorde in Geldermalsen de luchtpijp van poes Noor. ‘Een laffe daad’, zegt de politie die nu op zoek is naar informatie over de dader. Een andere kat van hetzelfde gezin waartoe Noor behoorde wordt al enkele dagen vermist.

VERTEKEND BEELD | Weer was er een storing bij het RIVM. Die had geen complete dataset, meldde het instituut dat dagelijks de coronacijfers meldt. De 8000 besmettingen die vandaag werden gemeld, ongeveer 2000 minder dan de afgelopen drie dagen, zijn dus vermoedelijk ook niet compleet.

KERSTMIS IS AL BEGONNEN | Is het al eind december? Dennis, Frank en Stefan konden niet wachten en hebben hun huizen al met spuitsneeuw, rendieren, kerstmannen, -bomen, -dorpjes en duizenden lichtjes versierd. Stop heel even op de virtuele stoep en bekijk hier wat zij van hun huis en tuin maakten (video).

Volledig scherm Dennis de Kerstman in zijn kerstkroeg. © Jan Ruland van den Brink

WINDMOLENS ONGEZOND | Twee artsen uit de Achterhoek slaan alarm. Windmolens dichtbij plekken waar mensen wonen zijn funest voor de gezondheid van die mensen, zeggen ze. De twee professionals zijn verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Lees hier over de gezondheidsrisico's die zij zien.

KAMERVOORZITTER NOEMT THUIS BEZOEKEN POLITICI ONACCEPTABEL | Kamervoorzitter Khadija Arib maakt zich ‘grote zorgen’ vanwege burgers die politici op hun privéadres opzoeken om een punt te maken. ,,Ik vind dat onacceptabel. Kamerleden moeten hun werk veilig en in vrijheid kunnen doen.’’

AMBER ALERT | De politie is op zoek naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de vermissing van de 15-jarige Celine van Es uit Berghem. Uit politieonderzoek blijkt dat zij door een onbekende man met een auto is opgepikt in de buurt van haar huis. Woensdagavond is ook een AMBER Alert verstuurd.

