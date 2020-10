Nieuws gemist? Nog twee minderjarigen opgepakt voor fatale mishandeling | RIVM is hoopvol

WEER TWEE AANHOUDINGEN | In de mishandelingszaak in Arnhem, waarbij woensdag een 73-jarige Arnhemmer omkwam, zijn nog twee minderjarige verdachten aangehouden . Het gaat om jongens uit Arnhem.

Donderdag pakte de politie al vijf jongens op , waarvan één 18-jarige Arnhemmer en vier minderjarige medeverdachten uit diezelfde plaats, uit Rozendaal en Westervoort. De jongen uit Westervoort is inmiddels weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer.

Buurtgenoten, directe buren en ook burgemeester Ahmed Marcouch reageren geschokt op de mishandeling en het overlijden van de Arnhemmer. De homoscene, waar de man deel van uitmaakt vreest dat de 73-jarige in de val is gelokt .

RIVM IS HOOPVOL | De besmettingscijfers lieten vandaag zowel landelijk als in de regio een behoorlijke piek zien. Toch is het RIVM hoopvol. Het hogere cijfer komt deels door meer vertraagde meldingen en extra testen. Lees hier meer over hoe dat zit, ook in jouw gemeente.