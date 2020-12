Nieuws gemist? Ophef over restaurantfoto Nijmeegs Kamerlid en voor de horeca is de maat vol: Ze gaan weer open

INENTEN Terwijl de Russen en de Britten volgende week al beginnen met inenten, start die inenting voor de massa in Nederland pas in augustus. Bij ons komen vanaf januari eerst de kwetsbare groepen aan bod, daarna is er een vaccin voor andere groepen. Dit is de reden dat het in andere landen sneller gaat.

HORECA | De maat is vol, vindt een groot aantal horecaondernemers. Daarom doen ze op 17 januari de deuren weer open, ongeacht welke coronamaatregelen het kabinet dan voorschrijft. Minister Hugo de Jonge zei onlongs dat de gedeeltelijke lockdown wel langer zal duren dan tot half januari.



30.000 EURO | Een 62-jarige man uit Herwen is onterecht op staande voet ontslagen voor roken op de werkvloer. Zijn Doetinchemse werkgever Hosokawa moet hem daarom achterstallig loon plús een transitievergoeding betalen. En dat zijn heel wat pakjes shag.



AANRIJDING | Een man is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding bij Kapel-Avezaath in de Betuwe. Volgens de politie werd hij opzettelijk aangereden en is de aanleiding een familieruzie. De automobilist, een 23-jarige man uit Soest, is aangehouden.



MOORD | De nieuwste druk van het boek Mam, ik bel zo terug over de moord op Nadine Beemsterboer is gratis voor gedetineerden, én er is een nieuw einde waarin zelfs gepraat wordt over vergeving. Wanda en Jacques, de ouders van Nadine, willen gedetineerden laten zien wat misdaad aanricht. Ze spraken hun dochters moordenaar en ex-vriend Gerold O. Lees hier meer.

Volledig scherm Wanda en Jacques Beemsterboer uit Doesburg vertellen over de zestiende druk van het boek over hun omgebrachte dochter Nadine. © Koen Verheijden

WIETPLANTAGE Bij een wietplantage in Rhenen heeft de politie 335.880 euro aan briefgeld gevonden. De beide bewoners, een vrouw van 59 jaar en een man van 23 jaar zijn aangehouden.



THE MOVE STOPT Het Arnhemse café The Move stopt ermee. De uitbaters zien er geen brood meer in vanwege de coronamaatregelen. Het café aan de Varkensstraat was bijna veertig jaar zeer populair bij de alternatieve scene.



RESTAURANTFOTO Waarom mag het restaurant van de Tweede Kamer wél open blijven en zijn andere horecazaken dicht? Dat vragen veel mensen zich af nadat horecaondernemer Hans Huisman, eigenaar van het Nijmeegse café Piet Huisman, een tweet van het Nijmeegse GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld becommentarieerde. Lees hier meer.

