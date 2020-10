Nieuws gemist? Supermarktketen voor tienduizenden euro's opgelicht | Geen extra coronamaatregelen

Te vroeg juichen moeten we zeker niet, zei ook premier Rutte vanavond. Het aantal ziekenhuisopnames neemt flink toe en het aantal ic-opnames ook nog steeds. En hoewel in de regio het aantal besmettingen bovendien minder toeneemt dan landelijk zijn er her en der besmettingspieken, zoals in West Betuwe, Wijchen, Berg en Dal, Berkelland, West Maas en Waal, Duiven en Buren.



Intussen wordt de coronawet er met stoom en kokend water doorgejast. Vandaag stemde de Eerste Kamer in, twee weken nadat de Tweede kamer dat deed. Daarmee staat weinig de wet nog in de weg waarin de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn vastgelegd.



De Nederlander, en dus ook jij en wij, leren in de tussentijd leven met het mondkapje. Grappig, stijlvol of juist ludiek: als we er dan toch een moeten dragen, bedekken we onze mond graag op een bijzondere manier. Wij kozen de leukste voor je uit. Bekijk ze hier.