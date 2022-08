Nieuws gemist? ‘Verdronken Duitser (44) redde kind uit de Waal’ • Eerste hittegolf van het jaar is een feit

NEC-ICOON OVERLEDEN | Tini van Reeken, een van de beste NEC-voetballers ooit, is overleden. De sierlijke aanvaller uit Nijmegen geldt bij de Goffertclub als een icoon en staat op de tweede plek van de NEC-topscorerslijst aller tijden. Reeken werd 83 jaar.

DRUKTE OP STRANDEN | De eerste landelijke hittegolf in Nederland sinds augustus 2020 zorgde vandaag voor flink wat drukte op de stranden. Door het mooie strandweer waren alle parkeerplekken in Scheveningen, Zandvoort, Castricum aan Zee, Noordwijk aan Zee en bij het Maasvlaktestrand vol. Ook stonden er op de wegen naar de kust veel strandfiles, zo meldde de ANWB.

JARENLANG DAKLOOS, NU EEN EIGEN PLEK | Sinds een paar maanden wonen aan de rand van de Nijmeegse wijk Weezenhof mannen die langdurig dakloos zijn geweest. Ze hebben psychiatrische klachten, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Ze kennen zo’n beetje alle opvanglocaties in de regio van binnen en buiten, maar waren nergens echt op hun plek. Hier, in deze zorgwoningen, hebben ze eindelijk een eigen domein.

FIETSVEER MILLINGEN-PANNERDEN UIT DE VAART WEGENS LAAG WATER | ,,We wilden oversteken naar Lobith”, zegt Anneke Kroezen uit het Drentse Nieuw Balinge, die samen met haar man Jan een fietstocht maakt. Ze hebben hun camper in Emmerich (D) staan en hadden een mooi rondje via beide oevers van de Rijn gepland. Maar in Millingen kunnen ze niet verder. De fietsveer Millingen-Pannerden is uit de vaart wegens laag water ,,Nu moeten we via dezelfde kant terug. Dat is wel balen”, zegt ze. Tegelijkertijd is ze laconiek. ,,De natuur kan er ook niets aan doen. Het is heel extreem met de droogte.”

‘VERDRONKEN DUITSER (44) PROBEERDE KIND TE REDDEN’ | De man uit Duitsland (44) die vrijdag verdronk in de Waal bij Dodenwaard, heeft vlak voor zijn dood een kind uit het water gered. Dat zeggen ooggetuigen van het noodlottige incident een dag later. ,,We konden niets doen, alleen toekijken. Dat gevoel van machteloosheid was verschrikkelijk.”

FLINKE BERMBRAND LANGS SNELWEG A73 | Er is zaterdagmiddag een flinke bermbrand uitgebroken langs de snelweg A73 ter hoogte van de afrit Wijchen. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer van Maasbracht in de richting van Nijmegen. Een groot stuk berm, van zo’n 900 hectare, is in vlammen opgegaan.

HORRORSTART ERIK TEN HAG | Erik ten Hag heeft met Manchester United een dramatische nederlaag geleden bij Brentford FC. In Londen vernederden The Bees zijn kwaliteitsarme en nerveuze ploeg met 4-0. ,,You’re getting sacked in the morning.”

EXPLOSIEF ONTPLOFT ‘S NACHTS BIJ NIJMEEGSE WONING | Bij de voordeur van een woning aan de Thorbeckestraat in Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan, vermoedelijk zwaar vuurwerk. Woensdagavond was het ook al raak: toen werd bij de woning een voorruit vernield. Buren reageren verbaasd op de incidenten.