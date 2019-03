Nijkerk heeft primeur met eerste kievitsei van Gelderland

In de Nijkerkerpolder is woensdagochtend het eerste kievitsei van Gelderland gevonden.

De vondst is om 10.20 uur gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Het eerste Gelderse kievitsei is zes dagen na de vondst van het eerste landelijke kievitsei op 28 februari aangetroffen, dit was het vroegste kievitsei ooit gevonden.

Het eerste Gelderse kievitsei werd gevonden door weidevogelvrijwilliger Roelof Koelewijn uit Spakenburg, lid van de weidevogelbeschermingsgroep BAO uit Nijkerk. Koelewijn liep samen met zijn 93-jarige vader in de Nijkerkerpolder toen hij het kievitsei vond. De vinders hebben het ei in het nest laten liggen, want alle kievitseieren zijn tegenwoordig beschermd. Ze worden niet meer, zoals vroeger, aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Het kievitsnest is afgezet met stokken, zodat boeren met maaimachines er niet overheen rijden.

,,Ik probeer al jaren het eerste kievitsei van Nederland te vinden. Ooit gaat het me lukken,’’ zegt Roelof Koelewijn. ,,Dit jaar was ik de derde, na het eerste ei in Friesland en het tweede in Noord-Holland. Uitzonderlijk vroeg dit jaar, dat komt door het warme weer.’’

Met het vinden van dit kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2019 begonnen. De start van het weidevogelseizoen is vroeg dit jaar. ,,We doen er veel aan om de weidevogels te beschermen,’’ zegt Karin Hinkap van Sttichting Landschapsbeheer Gelderland. ,,Elk jaar gaat de stand van weidevogels in Nederland achteruit. Maar in het weidevogelkerngebied, waartoe de polder Arkemheen in Nijkerk en Putten behoort, gaat het relatief goed.’’

Onder water

Dit jaar zijn in polder Arkemheen, waartoe de Nijkerkerpolder behoort, 15 gebieden onder water gezet. Deze gebieden worden plas-draszones genoemd. ,,De vorige drie jaren waren er 3 plas-draszones in polder Arkemheen, maar dankzij een subsidie van het ministerie van Economische Zaken is het aantal gebieden dit jaar uitgebreid naar 15,’’ vertelt de woordvoerder van Landschapsbeheer Gelderland.

Schrikdraad

Nieuw is dit jaar ook dat er verschillende gebieden in de Arkemheenpolder zijn afgezet met schrikdraden voor vossen. Deze weilanden, met een omvang van enkele hectaren, zijn afgezet met een raster dat bestaat uit vier elektriciteitsdraden, waar de vos niet overheen of onderdoor kan.

Zo’n 400 weidevogelvrijwilligers van SLG trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten van weidevogels te zoeken en te beschermen tegen beschadiging door landbouwwerkzaamheden. In Nederland broeden naar schatting 200.000 broedparen van de kievit, dat is 25 procent van de Europese populatie. Grootste bedreiging van de kievit zijn landbouwactiviteiten.

Stokken