Nóg een zorgclub voor ex-gedetineerden op omvallen: ‘gevolg van faillissement 4 Your Care en Jezebel’

ARNHEM - Zorggroep Grow in Life uit Arnhem zegt op omvallen te staan. Dat is niet toevallig: de club die hulp biedt aan ex-gedetineerden is gelieerd aan 4 Your Care uit Arnhem en Jezebel uit Andelst, die onlangs failliet zijn verklaard.