Noodlot achtervolgt restaurant: eerst de dood van collega Loes en nu een verwoestende brand

Ben Kamphuis gaf aan het einde van de ochtend aan dat hij te gebroken was om te reageren. Maar ook bij anderen hakt het erin. ,,Vanmorgen kwam de oude eigenaar een kijkje nemen. Hij stond te huilen", zegt overbuurman Martijn Joostema.



Het is vandaag een drukte van belang bij hem voor de deur. ,,We wonen zelf in Welsum, maar onze zoon heeft hier vroeger gewerkt. Dus zijn we speciaal even een kijkje komen nemen”, verklaart Gerie Visch haar aanwezigheid.



Maar ook de beroemdste inwoner van de gemeente Epe komt een kijkje nemen. Ajax-directeur Marc Overmars knijpt aan de Eperweg even in de remmen van zijn mountainbike.