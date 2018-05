Noodweer in regio valt mee, Twente krijgt de volle laag

Het KNMI kondigde eerder op de dag code oranje voor Flevoland en later ook voor Overijssel af. Voor Gelderland bleef het beperkt tot code geel. In Flevoland werd halverwege de middag ook al afgeschaald naar code geel.

Onder meer in de Achterhoek ontstonden lokale, felle onweersbuien. Vanaf 17.00 uur trok wel een aantal fikse buien over Overijssel, gepaard met een flinke klap onweer. De plekken waar de buien vallen, lieten zich lastig voorspellen. ,,Gooi een handvol grind in de lucht en kijk dan waar het is geland’’, stelde weerman Michiel Severin van Weerplaza aan het begin van de dag.

Volledig scherm Als gevolg van de hevige regenval is een viaduct in Vriezenveen onder water komen te staan. © Bert Webbink In Zeeland werd rond 09.30 uur de eerste wateroverlast gemeld. Ook in Flevoland viel al vroeg de eerste neerslag gevallen. Almere kreeg na de middag te maken met een fikse bui. ,,Ik heb net tien verschillende modellen bekeken'', aldus Severin vanmorgen. ,,En in al die modellen valt de neerslag steeds net op een andere plek. In de warme vochtige lucht zullen krachtige buien ontstaan'', legde de meteoroloog uit. ,,Die zullen zich dan flink ontladen.''

En dat ontladen gebeurde vooral in Twente. Daar liepen complete straten onder water en kwamen centimeters grote hagelstenen uit de lucht vallen. Onder meer in Vriezenveen, Almelo en Wierden barstte het los. Het noodweer trok vervolgens richting het noordwesten, waardoor ook Groningen zich op mag maken voor behoorlijk wat regenval.

