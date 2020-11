Van Zetten en een woordvoerder van de NOS bevestigen na een bericht door de Volkskrant dat het gesprek gepland staat. Welke gevolgen het gesprek voor Van Zetten gaat hebben, is niet duidelijk. ,,Wij houden interne kwesties intern en delen dat niet zomaar met andere media”, aldus de woordvoerder. ,,We gaan eerst in gesprek met Hans van Zetten zelf.”

Volgens de Volkskrant ontstond er naar aanleiding van het artikel in Helden onrust op de sportredactie. De hoofdredacteur van NOS Sport zou volgens de krant in een interne mail gezegd hebben dat Van Zetten als privépersoon handelde en dat hij bovendien ‘niet bepalend is’ voor de journalistieke koers. Daarop vreesden sommige redactieleden dat de kwestie daarmee te gemakkelijk zou worden afgedaan, aldus de Volkskrant.



Volgens de krant is intern duidelijk gemaakt dat dit niet het geval is.