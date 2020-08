Officieel is ze dakloos maar Emely (47) gaat niet bij de pakken neerzitten: ‘Ik wil vooruit, een nieuwe start maken’

Na het faillissement van haar Apeldoornse bakkerij was Emely van Essen niet snel genoeg met het zoeken van een andere woning. De gevolgen zijn groot. Maandag levert ze de sleutels van haar huis in Wenum-Wiesel in en zijn Emely en haar drie kinderen officieel dakloos.

Een vakantiehuisje van vrienden biedt de komende weken voor even uitkomst. En daarna? ‘Een nieuwe start kan maken. Waar we ook terechtkomen’.



Het contrast is groot zaterdag. De kleine volgestouwde mini cooper op de oprit en het grote, lege huis. In de kale woonkamer is het stil, boven maakt de stofzuiger overuren. ,,Een laatste rondje door ons huis, je moet de boel toch netjes achterlaten’’, roept Emely van Essen als ze de trap afloopt.



,,Het is bloedje heet maar de koude rillingen lopen over mijn rug. We hebben hier vijftien jaar gewoond, onze jongste dochter is hier geboren. Alles komt voorbij. Ja, met recht een rollercoaster.’’

Loodzwaar

Ze schiet vol, door haar tranen heen zegt ze: ,,De laatste twee weken zijn loodzwaar geweest. Ik vind het vooral erg voor mijn kinderen. Dit was hun veilige plekje, ze zijn hier opgegroeid. Dat valt nu weg. Ik wil helemaal niet huilen. Niet meer. Maar dit moet er gewoon even uit, denk ik.’’



Ze haalt even diep adem. ,,Ik wil vooruit. Klaar met de ellende en het verdriet. Ik hoop echt dat als ik maandag de sleutels heb ingeleverd, een nieuwe start kan maken. Nieuwe plannen kan maken. Waar we ook terechtkomen.’’ Haar donkere ogen glinsteren.

De 47-jarige Emely van Essen is niet het type mens dat snel bij de pakken gaat neerzitten. De goedlachse moeder van drie tieners wist de moed er in te houden na de brand in hun bakkerij, nu zes jaar geleden, en ook naar haar echtscheiding bleef ze positief. Maar toen in februari haar bakkerij failliet ging, zakte de moed haar in de schoenen.



Op 12 februari is het ineens over en uit is voor haar hele bedrijf. Twee bakkerijen heeft Emely op dat moment. Dat het doek valt over de overgenomen bakkerij Broer in Apeldoorn-Zuid komt niet als een verrassing, maar dat bakkerij Breden in Wenum-Wiesel wordt meegesleept in de ondergang is een schok. Dat heeft ze totaal niet zien aankomen.