Omstreden voermaatregel voor boeren gaat van tafel

Boeren worden dus niet verplicht vanaf 1 september minder eiwitten te voeren aan hun vee. De voermaatregel verenigde de boeren opnieuw in hun protesten tegen de stikstofaanpak van het Ministerie van Landbouw. Boeren zeiden te vrezen voor de gezondheid van hun dieren door de maatregel. Deze gold voor alle boeren en voor alle koeien. De afgelopen dagen bleek al dat de maatregel mogelijk aangepast werd omdat er minder eiwitten in het ruwvoer zaten.

Boeren delen filmpje met nieuws

Onder boeren gaat inmiddels een filmpje rond waarin een bestuurder Agractie al onomwonden zegt dat het ministerie de ‘voermaatregel van tafel aan het afhalen is’. Dit tot grote blijdschap van de actiegroep die zich samen met anderen al maandenlang verzet tegen de voermaatregel.



Donderdag zou er nog een kort geding plaatsvinden van de Stichting Stikstofclaim tegen het ministerie van Landbouw om de voermaatregel van tafel te halen. John Spithoven, voorzitter van Stikstofclaim, laat weten dat hij ook gehoord heeft over de op handen zijnde kamerbrief.



,,Het gonst van de geruchten.’’ Totdat zekerheid is over de inhoud van de kamerbrief houdt Spithoven het kort geding op de agenda.