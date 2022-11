Omwonenden liggen nacht wakker door illegaal feest met 3000 bezoekers in Ammerzoden: ‘Kon het niet wat zachter?’

WORDRAGEN/AMMERZODEN - Zo’n 3000 feestgangers waren zondagochtend bij een internationale illegale raveparty in een loods aan de Lange Weisteeg in het buurtschap Wordragen bij Ammerzoden. Dat meldt de organisator. Het feest was al uren bezig. Rond 07.45 uur ging de muziek uit en kwamen de feestgangers naar buiten.