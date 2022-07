Onderzoek: onveilig Arnhem houdt hand op de knip als het gaat om bestrijding criminaliteit

De verhoudingen zijn scheefgetrokken, aldus de cijfers. Want tegenover een te laag veiligheidsbudget staat Arnhem met afstand bovenaan in de lijst met misdrijven. In 2020 waren er bijna 70 misdrijven per 1000 inwoners. Daarmee ligt Arnhem ver boven het gemiddelde van bijna 55 misdaden per 1000 inwoners.