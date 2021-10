Onderzoek wijst uit: Arnhem heeft veel te weinig boa's

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft in vergelijking met andere steden van gelijke grootte een schrijnend tekort aan gemeentelijke handhavers . Waar een stad als Nijmegen beschikt over een team met ruim 37 fulltime bijzondere opsporingsambtenaren, doet Arnhem het met slechts 21,5 fulltimers. Dat is veel te weinig voor de Rijnstad.

Dat is de conclusie uit het onderzoek dat het Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving in opdracht van Arnhem heeft uitgevoerd. Voor een gewone gemiddelde gemeente van zo'n 150.000 inwoners volstaat een team van 27 fulltime handhavers.

Arnhem is geen gewone stad

Maar de onderzoekers concluderen dat Arnhem geen gewone, maar een bijzondere stad is. Met grote veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. Zo'n stad rechtvaardigt een handhavingsteam van zeker 33 fulltimers.

De gemeentelijke handhavers of buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) hebben een uitgebreid takenpakket. Zo worden de ambtenaren in het lichtblauwe uniform in de wijken ingezet om afvaldumpingen, overlast van scooters, hondenpoep en wrakfietsen tegen te gaan. Verder controleren ze of de vergunningen van coffeeshops, horeca en seksinrichtingen worden nageleefd.

Van 6000 naar 8000 overlastmeldingen

Boa’s hebben ook een belangrijke taak op gebied van veiligheid. Zo zijn ze te vinden tijdens evenementen en stapavonden in het centrum, waar ze samenwerken met de politie. Uit onderzoek blijkt dat het aantal overlastmeldingen in Arnhem enorm is toegenomen. Kwamen er in 2019 zesduizend meldingen binnen, een jaar later groeide dat aantal naar achtduizend. Voor het huidige kleine team handhavers is het problematisch om alle ballen in de lucht te houden.

De onderzoekers hebben Arnhem naast de ongeveer even grote steden Amersfoort, Enschede, Apeldoorn, Nijmegen en Breda gelegd. Alleen Amersfoort heeft minder handhavers in dienst.

Variant met 39 fulltime boa's

Zoals eerder gesteld zou Arnhem 33 fulltime handhavers in dienst moeten hebben. Maar de onderzoekers hebben nog een tweede variant doorberekend. Om meer zichtbaar te zijn in de verschillende wijken zou er een dag per week een koppel boa's de wijk in moeten. Als de gemeenteraad hiervoor kiest, dan zal de capaciteit van het team handhavers uitgebreid moeten worden tot ruim 39 volledige banen. Dat is bijna het dubbele van de huidige capaciteit.